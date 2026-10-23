В Башкирии авария унесла жизнь 18-летнего парня

По предварительным данным пресс-службы ГАИ РБ, накануне вечером на 5 км автодороги Слакбаш — Канаш в Белебеевском районе 18-летний водитель без прав на незарегистрированном в установленном порядке «ВАЗ-2114» не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В ДТП водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Его несовершеннолетний пассажир с травмами был доставлен в центральную районную больницу Белебея.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в Башкирии подросток случайно выстрелил в сверстника из травмата.