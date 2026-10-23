В Башкирии «черному лесорубу» дали 2 года условно

Иглинский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего местного жителя, признанного виновным в незаконной рубке леса в особо крупном размере.

По информации республиканской прокуратуры, в июне 2026 года мужчина с помощью двух бензопил спилил дуб и попытался вывезти древесину на своем грузовом автомобиле.

Суд назначил виновному 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Кроме того, в доход государства конфискованы автомобиль ЗИЛ-157 и две бензопилы нарушителя. По иску прокуратуры с осужденного взыскана сумма причиненного лесному фонду ущерба – около 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Башкирии в ходе очередной операции «Лес» выявили 24 новых случая незаконной рубки леса.