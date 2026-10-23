Стали известны подробности инцидента с травматом и подростками в Башкирии

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, 20 октября трое подростков шли домой после секции, когда один из них показал друзьям оружие. Пневматический пистолет он взял в гараже своего отца. Один из подростков, которому мальчик показывал оружие, взял его и произвел выстрел в лицо другому своему однокласснику, который также его смотрел. Несовершеннолетнему была оказана медпомощь. По результатам проведенной проверки установлено, что пистолет является пневматическим.

Сейчас с подростками и их семьями проводится профилактическая работа.

«Призываем родителей не хранить оружие в общедоступных местах. Любое оружие и боеприпасы должны храниться исключительно в закрытых сейфах, недоступных для детей. Цена родительской беспечности слишком высока — не допускайте халатности и берегите своих детей», — подчеркнули в ведомстве.

«Башинформу» в пресс-службе минздрава РБ заявили, что состояние пострадавшего мальчика ближе к удовлетворительному, госпитализация не потребовалась.

«После оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение», — пояснили в министерстве.

Ранее об инциденте в Караидельском районе с участием подростков во внеучебное время сообщил первый вице-премьер правительства Башкирии Урал Кильсенбаев. Он заявил, что случай взяли на особый контроль в комиссии по делам несовершеннолетних.