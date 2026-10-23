Пенсионера из Нижнего Новгорода обвинили в оправдании терроризма

Как сообщает pradva-nn.ru, он написал комментарий, который следствие расценило как оправдание террористической деятельности. Сейчас пенсионер находится под домашним арестом.

Обвиняемому может грозить до 7 лет тюрьмы.

О том, кого и за что в Башкирии арестовали по террористическим статьям, читайте здесь.