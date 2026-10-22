«Я вообще не пью!»: в Башкирии поймали очередного пьяного водителя

На предложение пройти освидетельствование мужчина отреагировал бурным возмущением. Он пытался убедить инспекторов, что «в жизни не брал в рот спиртного», однако показания прибора и неадекватное поведение говорили об обратном.

«Я вообще не пью, у меня возраст», — пояснил пьяный водитель сотруднику ГАИ и засмеялся.

В отношении пожилого мужчины составили административный протокол. В ведомстве напомнили, что управление транспортным средством в состоянии опьянения влечет наложение штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет.

Автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Ранее под Тобольском погибли семь человек в минивэне, выехавшем из Сибая.