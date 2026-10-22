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12:18 (UTC+5), 22 Октября 2026

«Я вообще не пью!»: в Башкирии поймали очередного пьяного водителя

Накануне наряд ДПС остановил автомобиль, за рулем которого находился 78-летний житель Архангельского района. От водителя исходил явный запах алкоголя.

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ГАИ Архангельского района Мах
Фото: ГАИ Архангельского района | Мах
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент

На предложение пройти освидетельствование мужчина отреагировал бурным возмущением. Он пытался убедить инспекторов, что «в жизни не брал в рот спиртного», однако показания прибора и неадекватное поведение говорили об обратном.

«Я вообще не пью, у меня возраст», — пояснил пьяный водитель сотруднику ГАИ и засмеялся.

В отношении пожилого мужчины составили административный протокол. В ведомстве напомнили, что управление транспортным средством в состоянии опьянения влечет наложение штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет.

Автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Ранее под Тобольском погибли семь человек в минивэне, выехавшем из Сибая.

Видео: ГАИ РБ | Мах
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