Под Тобольском погибли семь человек в минивэне, выехавшем из Сибая

Как сообщили в пресс-службе местной госавтоинспекции, 21 октября минивэн «Фольксваген Каравелла» въехал в грузовик, который начал движение в колонне транспорта, ранее стоявшей у светофора с реверсивным движением в зоне действия знака «Дорожные работы». От удара минивэн вспыхнул и полностью сгорел.
В минивэне, следовавшем в Сургут, ехали 8 пассажиров и водитель, погибли 7 человек: четверо мужчин и три женщины. Два человека, 33-летний водитель и 57-летний пассажир минивэна, получили травмы, они доставлены в больницу.
Минивэн выехал из Сибая с тремя пассажирами, по ходу следования в него садились пассажиры в Челябинской и Тюменской областях.
Выяснилось, что в конструкцию «Фольксвагена» были внесены изменения, летом на нем установлено газобалонное оборудование, переоборудование узаконено в Госавтоинспекции. Стаж водителя за рулем 15 лет, в этом году 7 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Будет дана оценка организации пассажирской перевозки. Личности погибших людей устанавливаются. Известно, что самому младшему из них около 35 лет, старшему – около 65.
Ранее в Башкирии в ДТП на трассе М-5 «Урал» погиб 70-летний водитель.
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