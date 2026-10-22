В Башкирии в ДТП на трассе М-5 «Урал» погиб 70-летний водитель

По информации республиканской госавтоинспекции, 70-летний водитель автомобиля «Лада Икс Рей», двигаясь со стороны Самары в направлении Уфы, при перестроении допустил столкновение с автомобилем «Газель».

В результате удара водитель легкового автомобиля скончался на месте до приезда скорой помощи.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все детали произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось: в Башкирии два пожара унесли жизни двух 71-летних мужчин.