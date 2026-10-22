В Башкирии два пожара унесли жизни двух 71-летних мужчин

Как сообщили в МЧС по РБ, 21 октября в деревне Ташла Гафурийского района при тушении пожара в частном доме было обнаружено тело 71-летнего хозяина.

Вечером в селе Исянгулово Зианчуринского района в горящей квартире многоэтажки спасли 71-летнего пенсионера, который позже скончался в больнице от ожогов.

Причины пожаров устанавливаются.

Спасатели настоятельно просят жителей республики соблюдать правила эксплуатации электроприборов и печного отопления.

Подробнее о том, как безопасно пользоваться печным отоплением и электрообогревателями, не допустить перегрузки сети и защитить свой дом от огня, читайте в материале «Башинформа» «Согревайся, но не сгори: как Башкирии пережить сезон обогревателей и печей».