В Башкирии за сутки потушили восемь пожаров

За прошедшие сутки пожарные расчеты выезжали на тушение сухой растительности восемь раз. Новые очаги зафиксированы в Абзелиловском (три случая), Альшеевском, Бирском, Гафурийском и Стерлитамакском районах, а также в городе Учалы.

Как сообщили в госкомитете РБ по ЧС, с начала текущего года зафиксировано 378 загораний сухой растительности, которые охватили более 2666 гектаров земли.

По данным Башгидромета, сегодня, 22 октября, чрезвычайная пожарная опасность сохранится в отдельных юго-восточных районах республики.

Ранее сообщалось о резком похолодании в регионе.