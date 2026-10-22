В Башкирии сын спас мать-инвалида от пьяной гостьи с ножом

По данным пресс-службы МВД по РБ, женщина пришла в гости с бутылкой водки и предложила хозяйке выпить. Когда та отказалась и предложила знакомой переночевать в чулане, гостья пришла в ярость. Она начала кричать, нецензурно выражаться, а затем взяла на кухне нож и стала угрожать хозяйке убийством.
Женщина не могла убежать — она инвалид и не может ходить. Услышав крики, сын потерпевшей выбежал в зал, удержал руку нападавшей и отобрал у нее нож. Благодаря его быстрой реакции никто не пострадал.
После случившегося хозяйка дома обратилась в полицию. На нападавшую завели уголовное дело по статье «угроза убийством».
Ранее житель Башкирии с ножом требовал у дачника вымышленный долг.
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