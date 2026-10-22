Житель Башкирии с ножом требовал у дачника вымышленный долг

По версии следствия, в июле 2026 года мужчина, находясь под воздействием наркотиков, пришел на территорию садового товарищества. На участке одного из дачников он, ссылаясь на несуществующий долг, избил хозяина. Затем достал нож и, угрожая им, потребовал у потерпевшего 15 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба.
Здоровью потерпевшего был причинен легкий вред. Нападавшему грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд.
Ранее мы сообщали о поиске в Уфе 41-летней Марины Исматовой.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.