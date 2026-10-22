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08:46 (UTC+5), 22 Октября 2026

Житель Башкирии с ножом требовал у дачника вымышленный долг

30-летний житель Стерлитамака обвиняется в разбойном нападении с применением ножа.

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Ксения Калинина архив ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ»
Гульфия Акулова

По версии следствия, в июле 2026 года мужчина, находясь под воздействием наркотиков, пришел на территорию садового товарищества. На участке одного из дачников он, ссылаясь на несуществующий долг, избил хозяина. Затем достал нож и, угрожая им, потребовал у потерпевшего 15 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба.

Здоровью потерпевшего был причинен легкий вред. Нападавшему грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд. 

Ранее мы сообщали о поиске в Уфе 41-летней Марины Исматовой. 

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