В Башкирии пьяный мужчина напал на девочку на пляже

По данным пресс-службы надзорного ведомства, в августе 2026 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения на городском пляже Ик-Куль без всякой причины схватил за шею и ударил незнакомую девочку. Ребенку нанесли ушибы.

От расправы спасли очевидцы — они задержали нападавшего на месте.

Помимо уголовного дела, прокуратура подала иск о взыскании с мужчины 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Ход суда и выплаты находятся на контроле ведомства.

Ранее в Башкирии нашли 32 беглеца.