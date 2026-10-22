Не ушли от правосудия: в Башкирии нашли 32 беглеца

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе УФСИН РФ по РБ, сотрудники ведомства и полиции проверили 292 адреса, где могли скрываться осужденные.

В итоге удалось задержать 32 человека, которые находились в розыске. Кроме того, в Нефтекамске при содействии сотрудников ОМВД нашли осужденного, который скрывался от управления ФСИН по Республике Татарстан с 2023 года.

«Подобные рейды проводятся ежегодно, чтобы находить беглецов из мест лишения свободы и тех, кто уклоняется от наказания», — отметили в ведомстве.

Ранее у жителя Башкирии нашли боеприпасы и оружие.