У жителя Башкирии нашли боеприпасы и оружие

По информации пресс-службы МВД по РБ, в итоге полицейские изъяли у 58-летнего местного жителя гладкоствольное ружье 16-го калибра, нарезной ствол под патрон 7,62, около 140 патронов разного калибра, а также 15 гильз.
Мужчина сам собрал охотничье ружье из различных частей других ружей, выпущенных в разные годы. Каких-либо разрешительных документов у мужчины не имелось.
Согласно исследованию, проведенному в экспертно-криминалистическом центре МВД по РБ, изъятое оружие и боеприпасы исправны и пригодны для производства выстрелов.
Подозреваемый пояснил, что опасный арсенал ему якобы достался от ныне покойного отца, который скончался в 2024 году.
За незаконное хранение оружия возбудили уголовное дело. В отношении мужчины избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
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