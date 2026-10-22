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11:19 (UTC+5), 22 Октября 2026

У жителя Башкирии нашли боеприпасы и оружие

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что житель деревни Новокуктово незаконно хранит у себя дома оружие и боеприпасы.

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пресс-служба МВД по РБ Мах
Фото: пресс-служба МВД по РБ | Мах
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент

По информации пресс-службы МВД по РБ, в итоге полицейские изъяли у 58-летнего местного жителя гладкоствольное ружье 16-го калибра, нарезной ствол под патрон 7,62, около 140 патронов разного калибра, а также 15 гильз.

Мужчина сам собрал охотничье ружье из различных частей других ружей, выпущенных в разные годы. Каких-либо разрешительных документов у мужчины не имелось.

Согласно исследованию, проведенному в экспертно-криминалистическом центре МВД по РБ, изъятое оружие и боеприпасы исправны и пригодны для производства выстрелов.

Подозреваемый пояснил, что опасный арсенал ему якобы достался от ныне покойного отца, который скончался в 2024 году.

За незаконное хранение оружия возбудили уголовное дело. В отношении мужчины избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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пресс-служба МВД по РБ Мах
Фото: пресс-служба МВД по РБ | Мах
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