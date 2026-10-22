В Башкирии девочка, прыгая на батуте, получила жуткие переломы

Туймазинская межрайонная прокуратура провела проверку по факту причинения вреда здоровью несовершеннолетней в батутном центре. Установлено, что в августе 2025 года во время посещения развлекательного центра девочка получила множественные переломы костей предплечья со смещением отломков. Здоровью ребенка был причинен вред средней тяжести.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда.

Суд признал доводы прокурора обоснованными и обязал предпринимателя выплатить пострадавшей девочке компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей.

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