В Башкирии девочка, прыгая на батуте, получила жуткие переломы

Туймазинская межрайонная прокуратура провела проверку по факту причинения вреда здоровью несовершеннолетней в батутном центре. Установлено, что в августе 2025 года во время посещения развлекательного центра девочка получила множественные переломы костей предплечья со смещением отломков. Здоровью ребенка был причинен вред средней тяжести.
Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда.
Суд признал доводы прокурора обоснованными и обязал предпринимателя выплатить пострадавшей девочке компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей.
Ранее житель Башкирии с ножом требовал у дачника вымышленный долг.
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