Жителя Мордовии накажут за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны

По информации «Известий Мордовии», оскорбительные и неуважительные комментарии он опубликовал в чатах одного из мессенджеров, доступных широкому кругу пользователей.

Сейчас возбуждено уголовное дело. Обвиняемому может грозить до пяти лет тюрьмы.

Ранее жительницу Башкирии осудили за планирование теракта.