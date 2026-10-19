Жительницу Башкирии осудили за планирование террористического акта

По данным пресс-службы УФСБ по РБ, девушка, обладая познаниями в области химии, изучила соответствующие инструкции в интернете и подобрала на одном из маркетплейсов необходимые компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Кроме того, она осуществила разведку местности для последующего совершения преступления.
Центральный окружной военный суд признал злоумышленницу виновной и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее у экс-председателя областного суда конфисковали коррупционные активы.
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