Жительницу Башкирии осудили за планирование террористического акта

По данным пресс-службы УФСБ по РБ, девушка, обладая познаниями в области химии, изучила соответствующие инструкции в интернете и подобрала на одном из маркетплейсов необходимые компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Кроме того, она осуществила разведку местности для последующего совершения преступления.

Центральный окружной военный суд признал злоумышленницу виновной и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее у экс-председателя областного суда конфисковали коррупционные активы.