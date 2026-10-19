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11:04 (UTC+5), 19 Октября 2026

У экс-председателя областного суда конфисковали коррупционные активы

По иску Генпрокуратуры в доход государства было обращено многомиллионное имущество семьи экс-главы Тульского облсуда.

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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент
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Как следует из материалов дела, надзор установил, что судья, нарушив действующие запреты, оформлял дома, нежилые помещения, автомобили и земельные участки на своих родственников и доверенных лиц. Свой капитал он начал формировать еще в 2004 году, занимаясь бизнесом в период судейства. В частности, в 2005 году купил у подконтрольного Новороссийского морского пароходства нежилое помещение, которое его супруга, ранее зарегистрировавшаяся как ИП, позже продала в четыре раза дороже. На вырученные средства были приобретены объекты в московском ТЦ «Кутузовский», приносящие десятки миллионов рублей дохода. Всего на членов семьи было оформлено не менее 15 объектов недвижимости, а также премиальные автомобили Zeekr 9x, Hongqi H9 и туристический мотоцикл BMW R1200RT. Инициатором антикоррупционного иска летом этого года выступил лично председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов, пишет «Коммерсант».

Судья в отставке подал апелляцию на решение Симоновского районного суда Москвы. 15 октября Мосгорсуд зарегистрировал жалобу на решение первой инстанции. Документ подан от имени самого экс-судьи, его жены, несовершеннолетних детей и доверенных лиц семьи.

В Симоновском райсуде отметили, что ответчики были извещены о разбирательстве, но на заседание не явились. Дата рассмотрения апелляции в Мосгорсуде пока не назначена.

Ранее Глава республики заявил об ОПГ в судебной системе Башкирии.

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