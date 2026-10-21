Житель Башкирии, погубивший в ДТП пять человек, признал вину

По данным надзорного ведомства, 33-летний житель Белорецкого района обвиняется в преступлении по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух или более лиц».
По версии следствия, в июне 2026 года мужчина, управляя автомобилем УАЗ «Патриот», на 195-м километре автодороги Уфа – Инзер – Белорецк при повороте направо выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем марки «Лада Ларгус».
В ДТП водитель и четверо пассажиров «Лады Ларгус» получили тяжелые травмы, от которых впоследствии скончались. Еще одному пассажиру — подростку был причинен тяжкий вред здоровью. Обвиняемый признал вину в преступлении. Уголовное дело направили в Белорецкий межрайонный суд для рассмотрения по существу.
Ранее в Башкирии поймали нетрезвого водителя, который пытался скрыться от ДПС.
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