В центре Уфы на оживленном перекрестке отключили светофоры

По данным госавтоинспекции Уфы, в связи с аварийно-восстановительными работами отключили светофоры на пересечении улиц Заки Валиди и Советской.

Их отключили сегодня в 9 часов, завтра в 17 часов светофоры будут работать в штатном режиме.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать дорожных заторов и снизить риск аварий. На время работ инспекторы рекомендуют быть особенно внимательными на этом участке.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в Уфе у парка имени Ленина заменят светофоры.