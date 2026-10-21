В центре Уфы на оживленном перекрестке отключили светофоры

По данным госавтоинспекции Уфы, в связи с аварийно-восстановительными работами отключили светофоры на пересечении улиц Заки Валиди и Советской.
Их отключили сегодня в 9 часов, завтра в 17 часов светофоры будут работать в штатном режиме.
Водителей просят заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать дорожных заторов и снизить риск аварий. На время работ инспекторы рекомендуют быть особенно внимательными на этом участке.
Ранее Башинформ сообщал о том, что в Уфе у парка имени Ленина заменят светофоры.
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