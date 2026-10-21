В Башкирии обвиняемые в хищении субсидий на туризм предстанут перед судом

По данным пресс-служб МВД по РБ, прокуратуры РБ и СУ СКР по РБ, они обвиняются в преступлениях по статьям «мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере» и «легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления».

Ущерб составил свыше 104 миллионов рублей, которые были легализованы через подконтрольные организации. Подозреваемые были задержаны летом 2025 года. Напомним, злоумышленники во главе с руководством автономной некоммерческой организации способствовали получению индивидуальным предпринимателем и одним из обществ с ограниченной ответственностью государственной субсидии.

Средства, предусмотренные на создание туристического глэмпинга, в том числе в Бурзянском районе и кемпингов в Чишминском районе, были переведены на счета подконтрольных фирм и похищены. Несмотря на истечение срока освоения средств в декабре 2024 года, строительство объекта так и не начато. На одном из земельных участков, расположенных неподалеку от мест для строительства глэмпинга, установлены юрты. Их стоимость была искусственно завышена.

Для сокрытия хищения в региональное министерство предпринимательства и туризма направлялись подложные отчеты о выполненных работах и освоении бюджетных средств. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлены подконтрольные организации, которыми были получены различные субсидии в рамках национального проекта.

Территориальным подразделением Следственного комитета России расследование уголовного дела завершено, и оно направлено в суд.