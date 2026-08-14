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16:04 (UTC+5), 14 Августа 2026

В Уфе следователь выпустил Артура Идельбаева из СИЗО

Замдиректора Центра развития туризма РБ теперь находится под подпиской о невыезде.

Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова
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В Советском районном суде Уфы прошло заседание об изменении меры пресечения заместителю директора Центра развития туризма РБ Артуру Идельбаеву с заключения под стражу на запрет определенных действий. С соответствующим ходатайством выступил следователь. После того, как суд вынес отказное решение, следствие самостоятельно отпустило его под подписку о невыезде, сообщает телеграм-канал «Честный репортаж».

Напомним, Идельбаев провел в СИЗО больше года. Силовики задержали его в июле 2025 года. Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по РБ предъявил обвинение директору АНО «Центр развития туризма Республики Башкортостан», его заместителю, директору АНО «Проектный офис» и индивидуальному предпринимателю по статье «мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой».

По версии следствия, в 2023–2024 годах фигуранты фиктивно оформили заявки в министерство предпринимательства и туризма республики на получение субсидий для создания глэмпинга в Бурзянском районе и кемпингов в Чишминском районе республики. В заявках указывались заведомо ложные сведения о планируемой деятельности и объемах инвестиций. Для придания видимости надлежащего освоения бюджетных денежных средств и достижения указанных целей обвиняемые заключили фиктивные договоры подряда и поставки юрт по заниженной стоимости, которые они перемещали между районами. Между тем заявленные туристические объекты построены не были, а полученные бюджетные деньги, более 26 млн рублей, похитили обвиняемые.

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