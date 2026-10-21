Уфимец организовал у себя в доме подпольную оружейную мастерскую

Факт незаконного хранения оружия и боеприпасов выявили транспортные полицейские.

По информации Уфимского ЛУ МВД РФ на транспорте, в доме у 36-летнего уфимца были обнаружены и изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы, а также станки для изготовления огнестрельного оружия и боеприпасов. Из подпольного арсенала злоумышленника оперативники изъяли свыше 750 патронов разного калибра и целый склад нелегального оружия: четыре пистолета, включая две нарезные модификации, три нарезных и два гладкоствольных ружья. Там же были найдены приспособления, на которых фигурант самостоятельно изготавливал боеприпасы, и три банки со взрывчатым веществом.

В отношении задержанного, который ранее уже имел судимость за аналогичное преступление, возбуждено семь уголовных дел. Он заключен под стражу.

Сейчас оперативники устанавливают каналы возможного сбыта. За незаконный оборот и изготовление оружия уфимцу грозит до шести лет колонии.

Ранее в Стерлитамаке задержали 18-летнего подозреваемого в хранении наркотиков.