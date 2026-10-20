Жительница Уфы перевела мошенникам более миллиона рублей

По данным пресс-службы МВД по РБ, женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ. Он сообщил, что с ее карты списывают деньги, но их «юрист» поможет вернуть сбережения. Звонивший запретил пенсионерке рассказывать о звонке кому-либо.

Следуя инструкциям, женщина через банкомат и мобильное приложение перевела всю сумму на разные счета. Мошенники обещали вернуть деньги после завершения всех процедур. Понять, что ее обманули, пенсионерка смогла только через несколько часов.

По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело.

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