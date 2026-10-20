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10:03 (UTC+5), 20 Октября 2026

Жительница Уфы перевела мошенникам более миллиона рублей

Пенсионерка из Калининского района Уфы стала жертвой мошенников, лишившись 1 045 000 рублей.

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Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент

По данным пресс-службы МВД по РБ, женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ. Он сообщил, что с ее карты списывают деньги, но их «юрист» поможет вернуть сбережения. Звонивший запретил пенсионерке рассказывать о звонке кому-либо.

Следуя инструкциям, женщина через банкомат и мобильное приложение перевела всю сумму на разные счета. Мошенники обещали вернуть деньги после завершения всех процедур. Понять, что ее обманули, пенсионерка смогла только через несколько часов.

По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело.

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