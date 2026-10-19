Уфимка тяжело ранила собутыльника за просьбу покинуть дом

Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летней местной жительницы.

Она обвиняется по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, в июле текущего года женщина распивала спиртные напитки со знакомым в его квартире. Спустя некоторое время мужчина попросил ее уйти. На этой почве между ними возник конфликт, в ходе которого обвиняемая нанесла хозяину жилища удар острым предметом в область грудной клетки, причинив тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

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