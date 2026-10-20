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19:10 (UTC+5), 20 Октября 2026

В Уфе возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты в кафе

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Ксения Калинина архив ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ»
Рустем Сагитов
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Как рассказали в пресс-службе Следкома республики, с декабря 2025 года по февраль 2026 года руководство коммерческой организации, занимающейся организацией общественного питания, не выплачивало заработную плату сотруднице.

Задолженность достигла более 100 тыс. рублей. При этом организация располагала необходимыми денежными средствами, однако направляла их на обеспечение хозяйственной деятельности и расчеты с контрагентами.

Женщина обратилась в региональное следственное управление СК России. Следственным отделом по Кировскому району Уфы СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по факту полной невыплаты заработной платы свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).

В настоящее время проводятся первоначальные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, ответственных за невыплату заработной платы, принимаются меры к восстановлению нарушенных трудовых прав работника.

Ранее мы сообщали, что супруги из Башкирии обвиняются в магазинных кражах.

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