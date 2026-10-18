Супругов из Башкирии обвиняют в магазинных кражах

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, мужчина, будучи контролером продовольственного магазина, предложил своей супруге совершать кражи из магазина. В марте-апреле 2026 года женщина проводила товары через кассу самообслуживания, а ее муж отменял покупки.
Сумма причиненного ущерба превысила 55 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.
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