В Башкирии задержали браконьеров с тушами косули и трех зайцев

В Дюртюлинском районе сотрудники ДПС в три часа ночи остановили автомобиль «Шевроле Нива» на 3-м километре автодороги Чекмагуш — Старосултанбеково — Дюртюли.
При досмотре автомобиля полицейские обнаружили тушу косули, три тушки зайцев, упакованные в пакеты, пневматическое ружьё с тепловизором.
В пресс-службе МВД по РБ заявили, что у мужчин не было разрешения на добычу косуль. Ущерб государству составил 43 тысячи рублей. По версии следствия, днём мужчины выехали в лес недалеко от села Старосултанбеково, где застрелили животных, а затем ночью повезли их домой.
Ранее в Уфе осужденному за разбойное нападение ужесточили наказание.
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