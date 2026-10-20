В Башкирии задержали браконьеров с тушами косули и трех зайцев

В Дюртюлинском районе сотрудники ДПС в три часа ночи остановили автомобиль «Шевроле Нива» на 3-м километре автодороги Чекмагуш — Старосултанбеково — Дюртюли.

При досмотре автомобиля полицейские обнаружили тушу косули, три тушки зайцев, упакованные в пакеты, пневматическое ружьё с тепловизором.

В пресс-службе МВД по РБ заявили, что у мужчин не было разрешения на добычу косуль. Ущерб государству составил 43 тысячи рублей. По версии следствия, днём мужчины выехали в лес недалеко от села Старосултанбеково, где застрелили животных, а затем ночью повезли их домой.

Ранее в Уфе осужденному за разбойное нападение ужесточили наказание.