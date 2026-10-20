Четверг, 5 Ноября 2026
Уфа
+4 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Происшествия
15:09 (UTC+5), 20 Октября 2026

В Башкирии задержали браконьеров с тушами косули и трех зайцев

Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная охота».

Добавить в предпочтительные источники Google
МВД по РБ Мах
Фото: МВД по РБ | Мах
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент

В Дюртюлинском районе сотрудники ДПС в три часа ночи остановили автомобиль «Шевроле Нива» на 3-м километре автодороги Чекмагуш — Старосултанбеково — Дюртюли.

При досмотре автомобиля полицейские обнаружили тушу косули, три тушки зайцев, упакованные в пакеты, пневматическое ружьё с тепловизором.

В пресс-службе МВД по РБ заявили, что у мужчин не было разрешения на добычу косуль. Ущерб государству составил 43 тысячи рублей. По версии следствия, днём мужчины выехали в лес недалеко от села Старосултанбеково, где застрелили животных, а затем ночью повезли их домой.

Ранее в Уфе осужденному за разбойное нападение ужесточили наказание.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru