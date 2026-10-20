В Башкирии на трассе фура с водкой растеряла колеса и сгорела

Как сообщил «Башинформу» информированный источник, фура загорелась на ходу. Возможной причиной случившегося стало лопнувшее во время движения колесо. Очевидцы также сняли на видео, как по трассе катится горящая покрышка, а вдалеке стоит охваченный огнем большегруз.

Известно, что обошлось без пострадавших. Фуру уже потушили.

«По прибытии на место экстренных служб было установлено, что во время движения загорелся грузовой автомобиль марки „Мерседес“. Пожарные МЧС России ликвидировали пожар. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются», — пояснили в пресс-службе МЧС по РБ.

Ранее в Уфе на проспекте Салавата Юлаева опрокинулся грузовик.