В Уфе на проспекте Салавата Юлаева опрокинулся грузовик

По предварительным данным пресс-службы ведомства, сегодня днем водитель автомобиля «ГАЗ 3302», двигаясь по проспекту Салавата Юлаева со стороны микрорайона Сипайлово, не справился с управлением и допустил опрокидывание грузовика.

В ДТП обошлось без пострадавших, автомобиль получил механические повреждения. На месте аварии работают экстренные службы.

Подробности ДТП устанавливаются.

Как сообщили очевидцы в соцсетях, на данном участке дороги образовалась пробка.

Ранее в Башкирии 18-летняя девушка погибла под колесами «Лады Приоры».