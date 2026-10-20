Генпрокуратура потребовала изъять имущество у экс-мэра Ростова-на-Дону

Советский районный суд Ростова-на-Дону рассматривает антикоррупционный иск к бывшему главе города Алексею Логвиненко, его семье и знакомым. По данным Генпрокуратуры, общая стоимость незаконно нажитых активов чиновника превысила 1,5 миллиарда рублей, тогда как его официальный доход за 18 лет службы составил всего 105 миллионов.
Имущество оформлялось на родственников: на отца — земельный участок с домом за 30 млн рублей; на сожительницу (мать троих его детей) — квартиру за 27 млн рублей, нежилые помещения на 2,2 тыс. кв. м и автомобили (Audi Q7, Mercedes-Benz V300d); на тещу — автомобили Toyota Avalon и BMW X7. Последнюю иномарку потом продали.
Во время обысков у семьи изъяли коллекцию элитных часов, оружие на миллионы рублей, 1,9 млн рублей наличными, а также валюту: 56 тысяч евро, 29 тысяч долларов и 300 тысяч армянских драмов. В банковских ячейках экс-мэр хранил 40 млн рублей и 980 тысяч долларов. Кроме того, он владел инвестиционными паями на 1,1 млрд рублей, сообщает «Коммерсант».
Сейчас Алексей Логвиненко находится в СИЗО по обвинению во взятках и других преступлениях. Генпрокуратура требует обратить все эти активы в доход государства, а стоимость уже проданного имущества — взыскать с ответчиков.
Ранее у экс-председателя областного суда конфисковали коррупционные активы.
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