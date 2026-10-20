Четверг, 5 Ноября 2026
Уфа
+4 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Происшествия
11:19 (UTC+5), 20 Октября 2026

Генпрокуратура потребовала изъять имущество у экс-мэра Ростова-на-Дону

Надзорное ведомство требует обратить в доход государства имущество бывшего борца с коррупцией МВД, а затем экс-мэра Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко. По подсчетам, его коррупционные доходы составили более 1,6 млрд рублей.

Добавить в предпочтительные источники Google
Ксения Калинина архив ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент
Прослушать статью:

Советский районный суд Ростова-на-Дону рассматривает антикоррупционный иск к бывшему главе города Алексею Логвиненко, его семье и знакомым. По данным Генпрокуратуры, общая стоимость незаконно нажитых активов чиновника превысила 1,5 миллиарда рублей, тогда как его официальный доход за 18 лет службы составил всего 105 миллионов.

Имущество оформлялось на родственников: на отца — земельный участок с домом за 30 млн рублей; на сожительницу (мать троих его детей) — квартиру за 27 млн рублей, нежилые помещения на 2,2 тыс. кв. м и автомобили (Audi Q7, Mercedes-Benz V300d); на тещу — автомобили Toyota Avalon и BMW X7. Последнюю иномарку потом продали.

Во время обысков у семьи изъяли коллекцию элитных часов, оружие на миллионы рублей, 1,9 млн рублей наличными, а также валюту: 56 тысяч евро, 29 тысяч долларов и 300 тысяч армянских драмов. В банковских ячейках экс-мэр хранил 40 млн рублей и 980 тысяч долларов. Кроме того, он владел инвестиционными паями на 1,1 млрд рублей, сообщает «Коммерсант».

Сейчас Алексей Логвиненко находится в СИЗО по обвинению во взятках и других преступлениях. Генпрокуратура требует обратить все эти активы в доход государства, а стоимость уже проданного имущества — взыскать с ответчиков.

Ранее у экс-председателя областного суда конфисковали коррупционные активы.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru