Житель Башкирии похитил 3 миллиона рублей, продав квартиру брата

Как сообщили в МВД по РБ, 41-летний житель Аургазинского района оформил на сводного брата доверенность и передал ему 3 миллиона рублей для покупки квартиры в Стерлитамаке.

Родственник приобрел жилье, но оформил его на себя, а затем продал, распорядившись деньгами по собственному усмотрению.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее мы писали о супругах, обвиняемых в магазинных кражах.