Житель Башкирии погасил долг в 350 тысяч рублей, чтобы не лишиться машины

По данным республиканской службы судебных приставов, несмотря на официальную зарплату, мужчина игнорировал требования судебных приставов и заявлял, что денег на погашение задолженности у него нет.

Приставы выехали по месту жительства должника. Проверив его имущество, они обнаружили в собственности автомобиль марки «ВАЗ» и наложили на него арест. Вскоре через портал Госуслуг мужчине пришло уведомление: машина прошла оценку и передана на реализацию.

Перспектива лишиться транспорта стала для должника серьезным стимулом. Не желая расставаться с автомобилем, который был ему по-настоящему дорог, он в считаные дни нашел необходимую сумму. Сразу после того, как средства поступили на счет отделения, арест с машины был снят, и «ВАЗ» вернулся к законному владельцу.

Ранее уфимец при покупке вездехода лишился полумиллиона рублей.