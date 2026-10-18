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18:36 (UTC+5), 18 Октября 2026

Уфимец при покупке вездехода лишился полумиллиона рублей

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Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов
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Дорогая покупка через социальную сеть обернулась для жителя села Нагаево Уфы большими убытками. Как сообщили в МВД по РБ, 41-летний мужчина при покупке вездехода лишился 516 тысяч рублей.

Как установили полицейские, индивидуальный предприниматель, занимающийся торговлей рыболовными снастями, в одном из мессенджеров увидел объявление о продаже вездехода «Медведь-1». Уфимец связался с продавцом и договорился о покупке транспортного средства. Стороны обговорили детали покупки и доставки, после чего оформили договор купли-продажи.

После этого потерпевший перевел 516 тысяч рублей на указанный счет и отправил чек менеджеру. Продавец заверил, что технику уже готовят к отправке. В течение нескольких дней покупатель уточнял статус доставки, однако вездеход так и не прибыл, а продавец перестал выходить на связь. Переписка в мессенджере оказалась удалена, а страница в социальной сети закрылась. Поняв, что его обманули, потерпевший обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее в Башкирии распространили фейковое интервью об обмене тысячерублёвых купюр.

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