Уфимец при покупке вездехода лишился полумиллиона рублей

Дорогая покупка через социальную сеть обернулась для жителя села Нагаево Уфы большими убытками. Как сообщили в МВД по РБ, 41-летний мужчина при покупке вездехода лишился 516 тысяч рублей.
Как установили полицейские, индивидуальный предприниматель, занимающийся торговлей рыболовными снастями, в одном из мессенджеров увидел объявление о продаже вездехода «Медведь-1». Уфимец связался с продавцом и договорился о покупке транспортного средства. Стороны обговорили детали покупки и доставки, после чего оформили договор купли-продажи.
После этого потерпевший перевел 516 тысяч рублей на указанный счет и отправил чек менеджеру. Продавец заверил, что технику уже готовят к отправке. В течение нескольких дней покупатель уточнял статус доставки, однако вездеход так и не прибыл, а продавец перестал выходить на связь. Переписка в мессенджере оказалась удалена, а страница в социальной сети закрылась. Поняв, что его обманули, потерпевший обратился в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее в Башкирии распространили фейковое интервью об обмене тысячерублёвых купюр.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.