Уфимец при покупке вездехода лишился полумиллиона рублей

Дорогая покупка через социальную сеть обернулась для жителя села Нагаево Уфы большими убытками. Как сообщили в МВД по РБ, 41-летний мужчина при покупке вездехода лишился 516 тысяч рублей.

Как установили полицейские, индивидуальный предприниматель, занимающийся торговлей рыболовными снастями, в одном из мессенджеров увидел объявление о продаже вездехода «Медведь-1». Уфимец связался с продавцом и договорился о покупке транспортного средства. Стороны обговорили детали покупки и доставки, после чего оформили договор купли-продажи.

После этого потерпевший перевел 516 тысяч рублей на указанный счет и отправил чек менеджеру. Продавец заверил, что технику уже готовят к отправке. В течение нескольких дней покупатель уточнял статус доставки, однако вездеход так и не прибыл, а продавец перестал выходить на связь. Переписка в мессенджере оказалась удалена, а страница в социальной сети закрылась. Поняв, что его обманули, потерпевший обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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