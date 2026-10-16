В Башкирии распространили фейковое интервью об обмене тысячерублёвых купюр

В интернете появился сайт, который копирует оформление официального ресурса Банка России. На нём опубликовано якобы интервью управляющего Отделением — Национальным банком по Республике Башкортостан Марата Кашапова. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.
В публикации утверждается, что в Башкирии резко выросло количество поддельных купюр номиналом 1000 рублей. Читателей призывают обменять такие банкноты до 31 октября 2026 года.
В Национальном банке по Республике Башкортостан подтвердили, что этот ресурс не имеет к ним отношения. Информация о массовых подделках и необходимости срочного обмена купюр является ложной.
Банк России и его региональные отделения не публикуют подобные «интервью» на сторонних сайтах. Официальная информация размещается только на сайте cbr.ru.
Не доверяйте сайтам, которые копируют оформление официальных ресурсов, и проверяйте подобные сообщения по первоисточникам.
Ранее мошенники создали фейковый аккаунт и. о. премьер-министра Башкирии Александра Шельдяева. От его имени публиковали посты якобы о создании именного благотворительного фонда для помощи бойцам СВО. Подробнее в этой публикации «Башинформа».
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