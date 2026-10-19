В Баймакском районе Башкирии произошел лесной пожар

За прошедшие сутки в регионе зафиксирована высокая пожарная активность, связанная с сухой погодой и порывистым ветром. По данным Госкомитета РБ по ЧС, зарегистрирован один лесной пожар в Баймакском районе и 6 загораний сухой растительности в Аургазинском, Благоварском, Учалинском, Хайбуллинском (2 случая) и Янаульском районах.

Всего с начала 2026 года возникло 35 очагов лесных пожаров на общей площади более 289 гектаров и 355 загораний сухой растительности на общей площади более 2584 гектаров.

Ранее спасатели предупреждали о чрезвычайной пожароопасности в регионе.