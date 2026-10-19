В Башкирии пьяный мотоциклист обратился к водителям с пламенной речью

В Стерлитамаке полиция задержала двух нетрезвых водителей мотоцикла, у которых не было прав. Задержания прошли накануне вечером во время профилактического рейда, сообщили в пресс-службе ГАИ РБ.
Так, 19-летний мотоциклист на байке KAYO попытался скрыться от экипажа ГИБДД. После короткой погони его остановили. Алкотестер показал 0,369 мг/л. На него составили административный протокол.
Еще один нарушитель — 47-летний водитель питбайка оказался «рецидивистом»: в этом году его уже ловили нетрезвым за рулем. Прибор показал 1,094 мг/л, что грозит ему уголовным делом. Он обратился к водителям с пламенной речью.
«Я ехал на работу и попал к сотрудникам ДПС, поддатым за рулем ехал, — сказал нарушитель ПДД. — Обращаюсь ко всем мотоциклистам. Ребята! Соблюдайте ПДД, во-первых! Для этого мы и созданы. Пацаны! Не гоняйте! Просто не гоняйте».
ГАИ предупреждает, что инспекторы будут строго следить за водителями двухколесного транспорта.
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