В Башкирии осудят несовершеннолетнюю за продажу карты мошенникам

В Уфе несовершеннолетняя студентка предстанет перед судом за продажу банковской карты мошенникам.
По информации региональной прокуратуры, 17-летняя девушка купила у однокурсницы за 3 тысячи рублей карту и доступ к ней, после чего перепродала его в мессенджере за 8 тысяч неизвестному лицу.
Позже выяснилось, что через этот счет мошенники выводили украденные деньги. Теперь девушке грозит суд по статье о неправомерном обороте средств платежей. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд. Двое ее знакомых, участвовавших в сделке, пойдут под суд отдельно.
Ранее мошенники обманули на полмиллиона рублей уфимца при покупке вездехода.
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