Пенсионер из Башкирии избил соседку из-за пропажи карты

По данным объединенной пресс-службы судов РБ, в мае этого года нетрезвый пенсионер обнаружил пропажу банковской карты. Заподозрив в краже знакомую, которая находилась во дворе, он взял деревянный черенок и нанес ей множественные удары.
После этого мужчина выдернул дверь и ворвался в дом потерпевшей. Увидев женщину лежащей на диване, он сбросил ее на пол и ударил лицом об пол.
В суде пенсионер полностью признал вину. С учетом его возраста, состояния здоровья и принесенных извинений суд назначил ему 1,5 года лишения свободы условно. Приговор в законную силу еще не вступил.
Ранее в Башкирии огонь в детских руках едва не привел к страшным трагедиям.
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