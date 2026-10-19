Пенсионер из Башкирии избил соседку из-за пропажи карты

По данным объединенной пресс-службы судов РБ, в мае этого года нетрезвый пенсионер обнаружил пропажу банковской карты. Заподозрив в краже знакомую, которая находилась во дворе, он взял деревянный черенок и нанес ей множественные удары.

После этого мужчина выдернул дверь и ворвался в дом потерпевшей. Увидев женщину лежащей на диване, он сбросил ее на пол и ударил лицом об пол.

В суде пенсионер полностью признал вину. С учетом его возраста, состояния здоровья и принесенных извинений суд назначил ему 1,5 года лишения свободы условно. Приговор в законную силу еще не вступил.

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