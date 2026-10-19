В Башкирии огонь в детских руках едва не привел к страшным трагедиям

Так, в прошедшую субботу в деревне Баимбетово маленькие девочка и мальчик играли с зажигалкой возле стогов сена. Сухая трава вспыхнула мгновенно. Старший брат заметил дым и позвал мать. Женщина, пробираясь сквозь густой дым, нашла малышей — от испуга они спрятались в ложбинке между стогами — и успела вытащить их. Пожар потушили своими силами, но дети с ожогами попали в реанимацию.

По данным минздрава РБ, их состояние оценивается как стабильное, тяжёлое и относительно удовлетворительное.

В воскресенье в деревне Ташла загорелся жилой дом многодетной семьи. Отец, находившийся во дворе, бросился внутрь после крика старшего сына: «Пап, быстрее беги сюда, в доме огонь!» Мужчина ворвался внутрь и увидел, что на кухне уже горит натяжной потолок. Он схватил находившихся внутри детей и вынес их на улицу. В результате малыш получил ожоги.

В ведомстве отметили, что жилой дом был оборудован пожарным извещателем по программе «Многодетная семья». Громкий сигнал прибора вовремя предупредил семью об опасности. Именно его услышал старший сын, который и позвал отца. Благодаря этому прибору никто не погиб.