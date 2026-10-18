Житель Башкирии отдал 80 тысяч за «трудоустройство» в нефтяную компанию

Выяснилось, что молодому человеку, работающему на кирпичном заводе, на сотовый телефон пришло сообщение с предложением трудоустройства в крупную нефтяную компанию. Его это предложение заинтересовало и он согласился продолжить общение. Тогда незнакомец перечислил актуальные вакансии и помог ему подобрать наиболее подходящую. Для того, чтобы приступить к работе, юноше предложили заполнить анкету, которую направили в виде файла с расширением apk в чат мессенджера. 24-летний житель Мелеуза установил новое приложение, которое, на самом деле, предоставило звонившему удаленный доступ к его онлайн-банку. После этого с банковского счета были списаны все денежные средства.

Потерпевший попытался связаться с новым работодателем, однако его телефон к тому времени был уже выключен. Поняв, что его обманули, он обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее кемеровского дроппера обязали вернуть обманутому пенсионеру из Нефтекамска 500 тысяч рублей.