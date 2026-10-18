Житель Башкирии отдал 80 тысяч за «трудоустройство» в нефтяную компанию

Выяснилось, что молодому человеку, работающему на кирпичном заводе, на сотовый телефон пришло сообщение с предложением трудоустройства в крупную нефтяную компанию. Его это предложение заинтересовало и он согласился продолжить общение. Тогда незнакомец перечислил актуальные вакансии и помог ему подобрать наиболее подходящую. Для того, чтобы приступить к работе, юноше предложили заполнить анкету, которую направили в виде файла с расширением apk в чат мессенджера. 24-летний житель Мелеуза установил новое приложение, которое, на самом деле, предоставило звонившему удаленный доступ к его онлайн-банку. После этого с банковского счета были списаны все денежные средства.
Потерпевший попытался связаться с новым работодателем, однако его телефон к тому времени был уже выключен. Поняв, что его обманули, он обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
Ранее кемеровского дроппера обязали вернуть обманутому пенсионеру из Нефтекамска 500 тысяч рублей.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.