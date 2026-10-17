В минздраве Башкирии сообщили подробности о ДТП с тремя иномарками

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что взял под личный контроль лечение 35-летней женщины и её 7-месячного ребёнка, пострадавших в столкновении трёх машин в Уфе. Они находятся в больнице в тяжёлом состоянии.

Всего в аварии семеро пострадавших, из них шесть детей. По информации минздрава, пятерых направили на амбулаторное лечение