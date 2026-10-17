Под Уфой столкнулись три автомобиля

В Уфимском районе на 5 км Р-240 — подъезда к М-12 «Фольксваген Тигуан» въехал в «Рено Логан», готовящийся к повороту. От удара «Логан» оказался на встречной полосе и столкнулся с «Хавал Дарко».

Пострадавшие — три пассажира «Логана», в том числе дети 11 и 3 лет. Всех забрали в больницу на предмет осмотра и оказания помощи, сообщили в ГАИ Башкирии.