Под Уфой столкнулись три автомобиля

В Уфимском районе на 5 км Р-240 — подъезда к М-12 «Фольксваген Тигуан» въехал в «Рено Логан», готовящийся к повороту. От удара «Логан» оказался на встречной полосе и столкнулся с «Хавал Дарко».
Пострадавшие — три пассажира «Логана», в том числе дети 11 и 3 лет. Всех забрали в больницу на предмет осмотра и оказания помощи, сообщили в ГАИ Башкирии.
Ранее сообщали: на Монументе Дружбы в Уфе столкнулись три иномарки, в них везли в целом шестерых детей.
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