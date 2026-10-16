В Уфе задержали автора и распространителя порновидео

«Полицейскими установлена причастность 28-летнего уфимца к съемке и распространению порнографических материалов с участием девушек, находившихся в состоянии опьянения», — говорится в сообщении МВД.

Мужчина снимал порновидео, а затем размещал их в одном из закрытых каналов мессенджера. Стражи порядка провели обыск по месту жительства подозреваемого и изъяли два сотовых телефона, жесткий диск и персональный компьютер.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и заключен под стражу.

«Сотрудники полиции проверяют фигуранта на причастность к совершению аналогичных преступлений», — добавили в МВД.

Ранее житель Стерлитамакского района распространил порноматериалы с участием своей знакомой, сообщал Башинформ.