В Уфе задержали автора и распространителя порновидео

«Полицейскими установлена причастность 28-летнего уфимца к съемке и распространению порнографических материалов с участием девушек, находившихся в состоянии опьянения», — говорится в сообщении МВД.
Мужчина снимал порновидео, а затем размещал их в одном из закрытых каналов мессенджера. Стражи порядка провели обыск по месту жительства подозреваемого и изъяли два сотовых телефона, жесткий диск и персональный компьютер.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и заключен под стражу.
«Сотрудники полиции проверяют фигуранта на причастность к совершению аналогичных преступлений», — добавили в МВД.
Ранее житель Стерлитамакского района распространил порноматериалы с участием своей знакомой, сообщал Башинформ.
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