Житель Башкирии распространил порноматериалы с участием своей знакомой

По данным пресс-службы СУ СКР по РБ, в феврале этого года фигурант во время переписки в мессенджере, без согласия и ведома его знакомой, умышленно отправил скриншот и видеофайл интимного характера с ее участием третьему лицу.
«В результате противоправных действий мужчины сведения, составляющие личную тайну потерпевшей, стали доступны для ознакомления постороннему человеку, а также по результатам экспертных исследований признаны порнографическими», — пояснили в ведомстве.
В следственном управлении напомнили, что действующее законодательство гарантирует каждому гражданину право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Создание интимного контента, даже с согласия лица, не дает права на его дальнейшую публикацию или передачу третьим лицам. Любое незаконное распространение чужих персональных данных, фото- и видеоматериалов личного характера без согласия лица, а равно оборот порнографии в интернете, влечет за собой уголовную ответственность с суровым наказанием, вплоть до реального лишения свободы.
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