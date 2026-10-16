В городе Башкирии опять загорелась крыша дома

Сильный пожар произошел сегодня днем на крыше строящейся многоэтажки в городе Октябрьском. Как пояснили «Башинформу» в пресс-службе МЧС по РБ, по предварительной информации, возгорание случилось в строящемся доме.

«Пожар локализован, пострадавших нет», — заявили в ведомстве.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что сгоревшую крышу жилого дома в Уфе починят в течение месяца.