В Башкирии в ДТП с тремя автомобилями погиб водитель

Сегодня днём на 10 км автодороги Мелеуз — Фёдоровка в Мелеузовском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей.
По предварительным данным госавтоинспекции республики, 55-летний водитель за рулём ВАЗ-2107 совершил столкновение с автомобилем «Лада Ларгус». После этого в попутном направлении в эти же машины врезался ВАЗ-2115.
В результате аварии водитель «семёрки» скончался на месте происшествия. Остальные участники ДТП доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
Отмечается, что погибший был лишён права управления транспортными средствами.
По данному факту проводится проверка, обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее в Уфе столкнулись «Киа», «Мерседес» и «БМВ».
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