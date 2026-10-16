В Башкирии в ДТП с тремя автомобилями погиб водитель

Сегодня днём на 10 км автодороги Мелеуз — Фёдоровка в Мелеузовском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей.

По предварительным данным госавтоинспекции республики, 55-летний водитель за рулём ВАЗ-2107 совершил столкновение с автомобилем «Лада Ларгус». После этого в попутном направлении в эти же машины врезался ВАЗ-2115.

В результате аварии водитель «семёрки» скончался на месте происшествия. Остальные участники ДТП доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Отмечается, что погибший был лишён права управления транспортными средствами.

По данному факту проводится проверка, обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее в Уфе столкнулись «Киа», «Мерседес» и «БМВ».