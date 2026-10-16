В Башкирии у пьяной автоледи конфисковали BMW X3

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в августе 2026 года девушка, уже имея административное наказание за вождение в состоянии алкогольного опьянения, снова выпила и села за руль. Машину остановили сотрудники полиции. Медосвидетельствование подтвердило, что водительница пьяна.
Салаватский городской суд признал ее виновной по статье о повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде. По требованию прокуратуры суд назначил девушке 160 часов обязательных работ, лишил водительских прав на два с половиной года и конфисковал иномарку в доход государства.
Ранее жительница Уфы как минимум 6 раз вонзила нож в свою соседку.
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