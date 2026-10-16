В Башкирии родной брат угрожал сестре убийством

По словам женщины, около трех часов ночи она проснулась от громкой музыки. Брат вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения вместе со своей подругой. Женщина попросила его сделать музыку тише и лечь спать, а его спутницу — уйти домой. В ответ мужчина повел себя агрессивно. Он взял на кухне нож, стал размахивать им перед сестрой и угрожать убийством, сопровождая угрозы оскорблениями.

Испугавшись, женщина просила брата успокоиться и убрать нож. Когда она сказала, что вызовет полицию, мужчина ушел в комнату. Женщина сразу позвонила в полицию. Ее дочь стала свидетельницей происшествия и успела снять происходящее на телефон. Видеозапись передали сотрудникам полиции. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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