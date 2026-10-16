Жительница Оренбурга убила медсестру ради денег

По данным «Оренбург Медиа», преступление произошло в частном доме на улице Невельской. Обвиняемая в ходе конфликта с медсестрой-анестезистом, желая завладеть ее деньгами, нанесла жертве множественные удары и задушила фрагментом ткани.

Тело убитой она спрятала в погребе сарая, после чего скрылась. Известно, что жительница причинила себе ножевые ранения. Сегодня подозреваемой изберут меру пресечения.

Ранее жителя Башкирии забили до смерти костылем и изрезали ножом.